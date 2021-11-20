تشافي راضٍ عن أداء ونتيجة برشلونة أمام إسبانيول من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 23:22 2:03 دقيقة أكد تشافي هيرنانديز رضاه عن نتيجة وأداء فريقه برشلونة ضد إسبانيول التي انتهت بالفوز 1-0 للفريق الكتالوني، في مباراته الأولى كمدرب للبلاوغرانا. مقابلات تشافي هرنانديز برشلونة إسبانيول -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة تشافي راضٍ عن أداء ونتيجة برشلونة أمام إسبانيول 4:54 دقيقة برشلونة تشافي يجتاز اختباره الأول 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً بشق الأنفس 1:17 دقيقة نافارو: أفضل نسخة من بطولات العالم في البادل 20:06 دقيقة تتويج أصحاب المراكز الأولى في بطولة العالم للبادل 0:36 دقيقة إسبانيا بطلة العالم في البادل 5:53 دقيقة رباعية مبهرة لليفربول في شباك أرسنال 2:25 دقيقة ماذا تريد أن تعرف عن استاد 974 المونديالي؟ 5:17 دقيقة ميسي يفتتح بنك أهدافه في الدوري الفرنسي 9:33 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد لوسيل