تشافي: "أحترم قرار جيرارد بيكيه" من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 20:57 1:37 دقيقة أكد تشافي، مدربُ برشلونة، احترامَه لقرار جيرارد بيكيه بشأنِ اعتزال كرة القدم نهائياً مشيراً إلى أنه كان صريحاً مع بيكيه قبل بدايةِ الموسم بخصوص الدور الذي سيلعبه في الفريق. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة جيرارد بيكيه -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة تشافي: "أحترم قرار جيرارد بيكيه" 0:39 دقيقة الفيصلي بطلاً للدوري الأردني 0:58 دقيقة كلوب يتحدث عن الوضعية الحالية لفريق ليفربول 0:42 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يعلن عن لائحته النهائية 0:33 دقيقة ألكاراث ينسحب من ربع نهائي دورة باريس-بيرسي 1:18 دقيقة سوسا يشيد بلوكا مودريتش 1:13 دقيقة وهبي الخزري: "نطمح للعبور إلى الدور الثاني" 1:57 دقيقة سامـورا تؤكد استعداد قطر التام لاستضافة كأس العالم 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز