ترتيب هدافي الدوري الإسباني معرّض للتغير في كل مرحلة بسبب كمية النجوم الموجودة في المنافسة.

ووسط تواجد نجوم بحجم فيليكس وسواريز وميسي وبنزيمة فإن التنافس على ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020 سيشهد منافسة مرتقبة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم المنصرم الاسم الفريق عدد الأهداف ميسي برشلونة 36 سواريز برشلونة 21 بنزيمة ريال مدريد 21 أسباس سلتا فيغو 20

واحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت برصيد 36 هدفاً أمام بنزيمة وسواريز (21).

ويتوقع أن يتنافس الثلاثة رفقة فيليكس على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 - 2020، وقد تتسع المنافسة نظراً لنضج العديد من المهاجمين في الليغا.

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني على الأقل مثل غاميرو مهاجم فالنسيا وألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد.