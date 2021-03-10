بيلباو يحل ضيفاً على أتلتيكو المتصدر من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 14:51 2:58 دقيقة يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره الباسكي أتلتيك بيلباو في مباراة من الجولة الثامنة عشرة المؤجلة والتي يتطلع فيها الفريقان لحصد النقاط الكاملة سعيا وراء بلوغ كل فريق أهدافه في الليغا. تقارير إخبارية أتلتيك بيلباو أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة فيدرر يستهل مشواره في بطولة قطر بمواجهة إيفانز 2:58 دقيقة بيلباو يحل ضيفاً على أتلتيكو المتصدر 0:35 دقيقة فاران قرر مغادرة ريال مدريد 2:54 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لاستعادة التوازن سريعاً 4:05 دقيقة ليفربول يبحث عن الخروج من أزماته على حساب لايبزيغ 4:25 دقيقة باريس سان جيرمان الأقرب وبرشلونة يبحث عن معجزة 0:46 دقيقة سيدات سان جيرمان يقطعن شوطاً كبيرا نحو ربع النهائي 2:53 دقيقة زيارة خاصة إلى مسقط رأس بوتشيتينو 2:32 دقيقة بيرلو: "عندما ترتكب الأخطاء ستخرج من ثمن النهائي" 12:32 دقيقة فافرينكا في مقابلة خاصة