بوسكيتس: "كنا نعلم بأنهم سيلعبون على المرتدات" من قبل beIN SPORTS October 24, 2021 18:34 2:43 دقيقة أكد قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس بأن فريقه لا يستحق الهزيمة في مباراة الكلاسيكو مضيفاً بأنهم كانوا على علم بالطريقة التي سيلعب بها ريال مدريد في قمّة مواجهات الجولة العاشرة من الليغا. مقابلات سيرجيو بوسكيتس الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة أغويرو يعتقد أنه يوم جيد 1:12 دقيقة أنشيلوتي يعتقد أنها كانت مباراة تنافسية ومتكافئة 2:43 دقيقة بوسكيتس: "كنا نعلم بأنهم سيلعبون على المرتدات" 2:51 دقيقة كورتوا يؤكد على أهمية الانتصار في الكلاسيكو 1:05 دقيقة صلاح يتخطى دروغبا ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه 4:54 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 0:58 دقيقة بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد 3:46 دقيقة نيس يقلب الطاولة على ليون 2:05 دقيقة الكلاسيكو - مواجهة من نوع آخر بين فاتي وفينيسيوس 4:18 دقيقة قمة كروية كلاسيكية بين مارسيليا وسان جيرمان