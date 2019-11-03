وكانت الفرصة قائمة أمام غرناطة لخطف الصدارة وذلك بعد خسارة برشلونة حامل اللقب أمام ليفانتي السبت (1-3) وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس (صفر-صفر).

كما كانت الفرصة قائمة أمام ريال سوسييداد في حال فوزه ليصبح على المسافة ذاتها من برشلونة وريال (22 نقطة)، فاستغلها النادي الباسكي على أكمل وجه بتحقيقه الفوز على منافسه بفضل ثنائية اللاعب كريستيان بورتوغيس المعروف باسم "بورتو" الذي أسقط أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة.

وخرج سوسييداد من المرحلة في المركز الثالث بنفس عدد نقاط برشلونة الأول وريال الثاني اللذين أرجئت مواجهتهما حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز السادس.

ووجد غرناطة نفسه متخلفاً في الدقيقة 21 من اللقاء حين خسر الكرة في منتصف الملعب فوصلت الى ميكيل أويراسابال الذي مررها متقنة إلى "بورتو"، فتقدم بها الأخير قبل أن يطلقها قوية من مشارف المنطقة إلى شباك الحارس روي سيلفا.

لكن غرناطة أدرك التعادل بهدف رائع لألفارو فاديو من ركلة حرة سددها من قرابة 30 متراً على يسار الحارس اليخاندرو ريميرو الذي ارتمى لها لكنه عجز عن صدها (36).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حين خطف "بورتو" هدف الفوز لسوسييداد بتسديدة من منتصف المنطقة بعد تمريرة من البديل البلجيكي عدنان يانوزاي.



تعثر فياريال

تعثر فياريال مجدداً بتعادله على أرضه مع أتلتيك بلباو دون أهداف مفوتاً فرصة الدخول في قلب الصراع على المراكز المتقدمة.

ودخل فريق "الغواصة الصفراء" لقاءه وبلباو باحثاً عن تعويض هزيمته في المرحلة الماضية خارج ملعبه أمام إيبار (صفر-1)، إلا أنه عجز عن الوصول إلى شباك ضيفه الباسكي.

وتراجع فياريال إلى المركز الثامن بـ18 نقطة لصالح خيتافي الذي تغلب على مضيفه سلتا فيغو بهدف للبرازيلي روبرت كينيدي ناسيمينتو (37)، فيما رفع بلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة خلف "الغواصة الصفراء" وأوساسونا الذي تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف لروبن غارسيا سانتوس (20) والأرجنتيني إيزيكييل أفيلا (26) وروبرتو توريس (51 من ركلة جزاء) وخوان فيار (55 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين لفيكتور لاكوارديا (27) ولوكاس مارتينيز (51 من ركلة جزاء).

وعكر بلد الوليد على ضيفه ريال مايوركا احتفاله بمباراته الألف في الدوري الإسباني، وذلك باكتساحه بثلاثية نظيفة ما سمح له بالصعود الى المركز 12 بـ17 نقطة، مقابل 11 لضيفه الذي يحتل المركز السابع عشر .

وزاد إيبار من محن مضيفه ليغانيس الأخير وألحق به الهزيمة التاسعة بالفوز عليه بهدفين للبرازيلي تشارلز دياز (17) وكيكي غارسيا (84)، مقابل هدف للمغربي يوسف النصيري (6)، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.