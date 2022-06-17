بوادر انفراج لأزمة برشلونة من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 21:10 2:43 دقيقة بات بإمكان نادي برشلونة أن يستفيد من مبلغ قد يتجاوز السّبعمائة مليون دولار بعد أن صوّتت الجمعيّة العموميّة للنّادي على بيع نسبة من شركة BLM ومن حقوق بثّ اللّيغا الأمر الذي سيساعد البلاوغرانا على تجاوز محنته الاقتصاديّة وإبرام صفقات للموسم القادم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة وديع الجريء يؤكّد بقاء جلال القادري في منصبه 0:26 دقيقة بيريتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 2:21 دقيقة محطّة تحضيرية أولى ناجحة لـ"نسور قرطاج" 0:25 دقيقة الغربي يوقّع أول عقد احترافي مع ناديه سان جيرمان 2:43 دقيقة بوادر انفراج لأزمة برشلونة 11:21 دقيقة عزيز البدراوي في حوار حصري على beIN SPORTS 0:28 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة برلين 2:14 دقيقة انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال 1:18 دقيقة مدفيديف يواصل طريقه بنجاح في بطولة هاله 0:30 دقيقة خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد