وقاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للانتصار على رايو فاليكانو بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل كريم بنزيمة هدف اللقاء الوحيد (83) ليرفع رصيد ريال مدريد إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط مؤقتاً عن إشبيلية الثاني.

وتوقف رصيد المضيف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بالثلاثي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس في الوسط، مع ثلاثي الهجوم الاعتيادي ماركو أسينسيو وبنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



قاوم فاليكانو هجمات ضيفه في شوط أوّل سيطر عليه نادي العاصمة، حيث كان الحارس لوكا زيدان سداً منيعاً أمام محاولات أسينسيو (5 و24) وبنزيمة (25 و40+1)، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدف كاسيميرو بداعي التسلل (40).



وردّ فاليكانو برأسية من سيرجيو غوارديولا تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على دفعتين (17)، قبل أن يتألق الأخير مجدداً في الشوط الثاني بصده عن خط مرماه رأسية من المدافع ماريو سواريس بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من القائد الأرجنتيني أوسكار تريخو (55).



وحاول مودريتش فك شيفرة دفاع فاليكانو بتسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء، إلاّ أن زيدان كان لها بالمرصاد ليبعدها بجانب قائمه (67)، في حين بلغت تسديدات ريال قبل ربع ساعة من النهاية 11، بينها 5 بين الخشبات الثلاث، مقابل 17 للفريق المضيف، منها 3 بين الخشبات.



وكاد فاليكانو العنيد أن يفتتح التسجيل عبر ألفارو غارسيا على دفعتين لكنه في المرتين كلتيهما وجد كورتوا في طريقه (80)، قبل أن ينجح الثنائي فينيسيوس جونيور وبنزيمة في حلّ عقدة فاليكانو بعد لعبة مشتركة بدأها الفرنسي الدولي ووصلت إلى البرازيلي الذي اخترق المنطقة وانفرد بالحارس ليمرر أرضية زاحفة تابعها مهاجم "الديوك" في المرمى الخالي (83).



وسجل بنزيمة هدفه الـ 19 في مباراته الـ 23 في الدوري، فيما مرّر فينيسيوس سادس كرة حاسمة له منذ بداية الموسم.