وتعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وطغت الأجواء العاطفية على انطلاقة مباراة ريال مدريد وبلباو بسبب إعلان رحيل كل من الفرنسي كريم بنزيمة وأسينسيو في الساعات التي سبقت المواجهة.

وزجّ الإيطالي أنشيلوتي ببنزيمة في التشكيلة الأساسية بينما ترك أسينسيو على الدكة قبل الدفع به في الدقيقة الثامنة والخمسين في الوقت الذي لم يحظ به كل من البلجيكي آزار والدوميناكاني ماريانو دياز بفرصة اللعب.

وأهدر الضيف فرصة افتتاح التسجيل من ركلة جزاء بعدما تصدى البلجيكي كورتوا لكرة فيسغا (10).

ونجحت مساعي أتلتيك بلباو بالتقدم بفضل سانست (49) لكن بنزيمة تمكن من التعديل من ركلة جزاء (72) قبل أن يغادر بعدها بدقيقتين تاركاً مكانه للكرواتي مودريتش وسط تصفيق المشجعين.

وصار رصيد ريال مدريد 78 نقطة لينهي الموسم في المركز الثاني بينما رفع بلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباريات أخرى انتصر مايوركا على رايو فايكانو 3-0 وريال سوسييداد على إشبيلية 2-1 وأوساسونا على جيرونا 2-1.