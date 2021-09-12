ورفع ريال رصيده إلى 10 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي.

خاض ريال مدريد أول مباراة له على ملعب "سانتياغو برنابيو" منذ 560 يوماً وتحديدا منذ الأول من أذار/مارس عام 2020 وذلك بسبب أعمال التجديد التي يخضع لها الملعب التاريخي وسط العاصمة الاسبانية.

وكان ريال مدريد خاض مبارياته على مدى عام ونصف على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" المجاور.

وستبلغ كلفة تجديد الملعب 575 مليون يورو على أن تنتهي الأعمال فيه نهائياً في كانون الثاني/يناير عام 2023.

فاجأ سلتا أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عبر سانتا مينا الذي شق طريقه بين ناتشو والبرازيلي كاسيميرو قبل أن يسجل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد مرور 4 دقائق.

ورد ريال مدريد بهدف لبنزيمة الذي استثمر كرة من لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ليتابع الكرة داخل الشباك (24).

لكن الفريق الملكي لم ينعم بتقدمه طويلاً لأن فرانكو سيرفي منح التقدم مجدداً لسلتا فيغو إثر كرة بالكعب ارتطمت بالقائم وعادت إليه ليتابعها في الشباك (31).

وسجل بنزيمة هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (39).

وبعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني نجح بنزيمة في إدراك التعادل بكرة رأسية.

وكان بنزيمة صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشارك لاعب الوسط الفرنسي الجديد الشاب ادواردو كامافينغا (18 عاماً) في صفوف ريال مدريد للمرة الأولى منذ انتقاله إليه من رين، وتمكن من إضافة الهدف الرابع عندما سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية فشل حارس سلتا ماتياس ديتورو في التقاطها، فتهيأت أمام الوافد الجديد ليتابعها داخل الشباك (72).

وأكمل بنزيمة الـ"هاتريك" من ركلة جزاء احتسبت بعد اعاقة فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.