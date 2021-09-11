وانتظر اتلتيك بلباو الشوط الثاني لتسجيل هدفيه عبر دانيال فيفيان (68) وإيناكي وليامس (74).

وهو الفوز الثاني لأتلتيك بلباو والثاني على التوالي بعد تعادلين متتاليين فرفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المتصدرين السابقين ريال مدريد وإشبيلية وبرشلونة وفالنسيا واتلتيكو مدريد ومايوركا الذي تراجع الى المركز السابع.

وتأجلت مباراتا إشبيلية مع برشلونة، وفياريال مع ديبورتيفو الافيس بسبب تأخر وصول لاعبي الفرق الثلاثة الأولى بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويملك كل من ريال مدريد الوصيف وجاره أتلتيكو مدريد حامل اللقب وفالنسيا فرصة استعادة الصدارة عندما يستضيف الأول سلتا فيغو، ويحل الثاني ضيفا على إسبانيول، والثالث ضيفاً على أوساسونا الأحد.

وفي مباراة ثانية، تعادل ليفانتي مع رايو فايكانو بهدف لروجر (39 من ركلة جزاء) مقابل هدف لغوارديولا نافارو (90+3).