عزز ريال مدريد بهذا النصر صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 66 نقطة متفوقاً بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية وبـ15 نقطة عن خصمه اللدود، برشلونة، و أتلتيكو مدريد اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي علماً أن الفريق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة.

ويبدو أن ذكرى هزيمة ميلان - عندما كان يدربه أنشيلوتي - على يد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 لا تزال تطارد الإيطالي المحنك.

ورد أنشيلوتي على سؤال من صحفي عن أن الفوز بلقب الدوري الإسباني أصبح شبه مؤكد بالقول "كيف يمكن أن تخسر لقب دوري أبطال أوروبا عندما تكون متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل".

ميلان كان متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل على ليفربول عند نهاية الشوط من لقائهما عام 2005 في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية باسطنبول، غير أن ليفربول أدرك التعادل في الشوط الثاني وفاز بالمباراة بركلات الجزاء الترجيحية، وبظفر بكأس ملحمي.

وأضاف أنشيلوتي معلقاً على تلك الهزيمة الأليمة ورابطاً إياها بعدم الثقة المطلقة بتأمين اللقب: "آمل ألا أعيش مرة أخرى حدثاً مثل هذا".

وعن حملة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني: "نحتاج لأن نكون في حالة جيدة قبل بداية عطلة المباريات الدولية. يحسن الفريق الأداء. كان الشوط الثاني جيداً بحق من ناحية اللياقة البدنية (ضد مايوركا يوم الاثنين) لم يتغير شيئاً (بعد الانتصار 3-0 على مايوركا) والشئ الذي نحتاج للقيام به هو الفوز بمباراة الأحد (العشرين من شهر مارس ضد برشلونة)".

وعن إصابة كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي ورودريغو في المباراة ضد مايوركا قال: "عانى رورديغو من مجرد ضربة مؤلمة، بينما اصيب فيرلاند ميندي في عضلة القدم ولم يحس كريم بنزيمة بأنه بحالة جيدة بعد أن قفز لاستلام الكرة، وسنرى إذا ما كان بوسعه التعافي قبل يوم الأحد".