وهو التعادل الثاني على التوالي لأتلتيكو مدريد بعد الأول أمام مضيفه إسبانيول 1-1 في المرحلة الماضية وذلك قبل أربعة أيام على رحلته المرتقبة إلى إنكلترا لمواجهة مضيفه ليفربول الإنكليزي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-صفر ذهابا في مدريد).

كما هو التعادل الثاني عشر لأتلتيكو مدريد هذا الموسم وهو النادي الأكثر سقوطا في فخ التعادل في الليغا بعد بلد الوليد (11 مرة) وأتلتيك بلباو وأوساسونا وسلتا فيغو (10 لكل منهم).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف خيتافي.

في المقابل، عاد إشبيلية (47 نقطة) إلى التعثر بعد فوزين متتاليين وذلك قبل استضافته روما الايطالي الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومنح الهولندي لوك دي يونغ التقدم لإشبيلية عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من جوان جوردان فهيأها لنفسه داخلها وسددها بيمناه على يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (19).

وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" التي أثبثت لمس المدافع البرازيلي دييغو كارلوس للكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها ألفارو موراتا على يمين الحارس التشيكي فاتشليك (32).

ومنح الدولي البرتغالي الواعد جواو فيليكس التقدم لأتلتيكو مدريد بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة على طبق من ذهب من القائد كوكي (36).

وحرم حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك إشبيلية من هدف التعادل عندما أبعد رأسية سيرجيو ريغيون، المعار من ريال مدريد، من خط المرمى (37).

وحصل إشبيلية بدوره على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو إثر عرقلة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من قبل المدافع الانكليزي كيران تريبيير داخل المنطقة فانبرى لها الأرجنتيني بنفسه على يمين أوبلاك (43).

وأنقذ فاتشليك مرماه من هدف ثالث عندما تصدى بصعوبة لتسديدة قوية للبلجيكي يانيك كاراسكو من خارج المنطقة (64)، قبل أن يهدر الأخير فرصة منح التقدم لأتلتيكو مدريد عندما تهيأت أمامه كرة عند نقطة الجزاء سددها قوية فوق الخشبات الثلاث (71).



