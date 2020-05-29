أكد المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الجمعة ان 11 حزيران/يونيو سيكون موعد استئناف موسم 2019-2020 المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما أعرب رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس عن أمله في انطلاق الموسم المقبل اعتبارا من 12 أيلول/سبتمبر.

وأكد المجلس في بيان ان "الاتحاد الإسباني لكرة القدم و(رابطة) الليغا توافقا (...) على صيغة المراحل الـ11 المتبقية لإنهاء موسم" الدرجتين الأولى والثانية".

وتابع "استئناف البطولة سيتم في نهاية أسبوع 13-14 حزيران/يونيو، على ان تقام المباراة الأولى الخميس 11 حزيران/يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس".

وأشار المجلس الى ان الموعد المبدئي لانهاء الموسم "سيكون على الأرجح في نهاية أسبوع 18-19 تموز/يوليو، ودائما بحسب تطور وضع الجائحة".

وعلقت الليغا منافساتها في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وسبق لرئيس الرابطة ان أعرب عن أمله في ان يكون 11 حزيران/يونيو موعد عودة المباريات.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" صباح الجمعة، أكد تيباس ان "الأهم هو ان نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020"، مؤكدا ان "المقبل سيبدأ في 12 أيلول/سبتمبر".

وتابع "بإذن الله، سنعود في 11 حزيران/يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية" من إجراءات تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو. وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم.

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27,119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237,906.

ومع استئناف الدوري الإسباني اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 أيار/مايو.

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 حزيران/يونيو و20 منه على التوالي. أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وقبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد.