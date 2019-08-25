

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني منذ انطلاق الموسم وبأقل فارق ممكن بفوزه على مضيفه ليغانيس 1-صفر في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ولحق فريق العاصمة الاسبانية بإشبيلية في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وهما الفريقان الوحيدان اللذان احرزا العلامة الكاملة بعد الجولة الثانية.

وكان ريال مدريد أهدر فرصة تحقيق فوزه الثاني تواليا اذ تقدم على ضيفه بلد الوليد بهدف قبل ان يدرك الأخير التعادل في أواخر المباراة السبت.

وسجل فيتولو هدف المباراة الوحيد بعد مجهود فردي من الجناح البرتغالي جواو فيليكس المنتقل الى اتلتيكو هذا الصيف قادما من بنفيكا مقابل صفقة بلغت 126 مليون يورو.

ومرة جديدة كما فعل في المرحلة الأولى بفوزه على خيتافي بهدف وحيد، اظهر أتلتيكو فعالية كبيرة ليخرج فائزا بأقل فارق.

وشهدت صفوف الفريق تغييرات كثيرة لاسيما خط دفاعه الذي رحل ابرز عناصره وعلى رأسهم الاوروغوياني دييغو غودين والبرازيلي فيليبي لويز والفرنسي لوكاس هرنانديز وخوان فران، كما خسر جهود لاعب الوسط رودري والمهاجم الفرنسي انطوان غريزمان.

وكاد ليغانيس يفتتح التسجيل لكن العارضة تصدت للكرة التي سددها الارجنتيني جوناتان سيلفا (53) قبل ان يتدخل حارس أتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك وينقذ مرماه من هدف لخافي ايرازو (58).

في المقابل اضاع مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا صاحب هدف فريقه الوحيد الاسبوع الماضي، ثلاث فرص للتسجيل في الدقائق 2 و33 و83.

