فارقٌ مريح يفصل فريق تشافي عن ملاحقه ريال مدريد ما قد يعني تتويجاً مبكراً إن استمر على هذه الوتيرة.

ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 على تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحمل هذا اللقاء أهمية خاصة بالنسبة للاعبي الفريق الكتالوني، بعد الذكرى السيئة بتعادلهم سلباً مع ذات المنافس في الجولة الأولى من الدوري خصوصاً أنهم كانوا تحت ضغط التعاقدات الكبيرة التي أبرمت في الصيف.

فيما يلي بعض الأرقام الممهدة للقاء:

- لم يخسر رايو فاليكانو أيًا من مواجهاته الثلاثة الأخيرة ضد برشلونة في الدوري الإسباني (ف2 ت1) ولم تستقبل شباكه أي هدف، بعد أن خسر كل من مبارياته الـ 13 السابقة ضد الفريق الكتالوني في المسابقة - هم الفريق الوحيد الذين حصدوا نقاطًا في كل مباراة في المسابقة ضد برشلونة منذ بداية 2021-2022.

- خسر برشلونة في زيارته الأخيرة إلى رايو فاليكانو في الدوري الإسباني (0-1 في أكتوبر 2021)، بعد أن فاز في كل من الستة السابقة وفقط مرة واحدة خسروا مباراتين متتاليتين في المنافسة ضدهم (اثنان في ديسمبر 2002).

- خسر برشلونة فقط في واحدة من آخر خمس زيارات له إلى فرق مدريد في الدوري الإسباني (ف2 ت2)، 1-3 ضد ريال مدريد في أكتوبر 2022، بعد أن فاز في كل من الست السابقة.

- فاز رايو فاليكانو بواحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها يوم الأربعاء في الدوري الإسباني (ت2 خ2) لكن هذا الفوز جاء ضد برشلونة (1-0 في أكتوبر 2021)، بينما فاز الفريق الكتالوني بخمس من آخر ست مباريات لعبها في ذلك الوقت (خ1).

- حصد رايو فاليكانو 8 نقاط فقط من آخر 30 في الدوري الإسباني (لعب10 ف1 ت5 خ4) بعد أن جمع 20 من أصل 30 في الدرجة الأولى (لعب10 ف6 ت2 خ2).

- فاز برشلونة في 24 من أول 30 مباراة في الدوري الإسباني 2022/23 (ت4 خ2) وهي أعلى حصيلة له في هذه المرحلة من موسم دوري الدرجة الأولى منذ 2015/2016 (ف24 ت4 خ2).

- حقق برشلونة الفوز في 10 مباريات 1-0 في الدوري الإسباني هذا الموسم ويمكن أن يضاهي أعلى رقم قياسي لفريق في موسم واحد في تاريخ المسابقة: 11 أمام فالنسيا في 1988/89 وأتلتيكو مدريد في 2017/18 وإشبيلية في 2020. /21.

- سجل راداميل فالكاو لاعب رايو فاليكانو في جميع مبارياته الثلاث في الدوري الإسباني على أرضه ضد برشلونة، بما في ذلك الهدف في فوز فريق فاليكانو 1-0 على بلاوجراناس في أكتوبر 2021.

- شارك روبرت ليفاندوفسكي في خمسة من آخر سبعة أهداف لبرشلونة خارج أرضه في الدوري الإسباني (ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتين)، بما في ذلك ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (هدفان وصنع واحد) في أوائل أبريل ضد إلتشي.

- بعد جمع النقاط في أول ثلاث مباريات له ضد برشلونة في الليغا (ف2 ت1)، يمكن أن يصبح أندوني ايراولا أول مدرب في تاريخ أندوني ايراولا يتجنب الهزيمة في أول أربع مباريات له أمام الفريق الكتالوني في دوري الدرجة الأولى.





