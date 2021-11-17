وكان الفريق الكاتالوني قد أعلن الجمعة الماضي عودة المدافع البرازيلي المخضرم إلى صفوفه في صفقة انتقال مجاني لنهاية الموسم.

ولعب ألفيس مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.

وانضم إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عاما ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ عقده في سبتمبر/أيلول بعد خلاف بشأن مستحقاته المالية.

العودة من أجل القتال

وأكد ألفيس أنه عاد إلى برشلونة للقتال من أجل مكانه في الفريق "لا للراحة".

ودخل ألفيس (38 عاماً)، مبتسمًا، ولوّح للجماهير وهم يهتفون باسمه، قبل أن يوقّع على العقد على أرض الملعب مع رئيس النادي جوان لابورتا.

ويعود الظهير الأيمن المخضرم إلى برشلونة ليلعب تحت إشراف زميله السابق والمدرب الجديد تشافي إيرنانديث الذي تشارك معه الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكاتالوني.

أكد خلال المؤتمر الصحافي "شيء واحد لم يتغير، هو الرغبة للقتال. لدي شعر أقل في رأسي الآن ولكن الرغبة لا زالت نفسها".

وتابع "أعرف من هو هذا النادي. لست هنا للراحة والاستمتاع بالحياة في برشلونة. أنا هنا من أجل القتال من أجل مكاني وألعب".

انتقل بصفقة مجانية بعد أن أصبح لاعباً حراً منذ مغادرته ساو باولو في أيلول/سبتمبر الفائت، وأشارت تقارير إلى أنه سيتقاضى أدنى راتب في تشكيلة الفريق الأول لبرشلونة. سيكون متاحاً للعب في كانون الثاني/يناير، ويستمر عقده حتى حزيران/يونيو.

وتابع البرازيلي المتوج مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف "كنت أفعل كل ما بوسعي مع الرئيس، وأصريت على أنني أريد العودة وأنني أستطيع المساعدة. في النهاية تلقيت مكالمة من تشافي يقول فيها إنه سيعتمد علي إذا أردت المجيء. باقي الأمور كانت سهلة جدًا".

لابورتا: "تشافي أيد عودة ألفيس

قال لابورتا إن تشافي كان يؤيد عودة ألفيش "أخبرت تشافي أن داني متاح ويريد المساعدة. أخبرني أن داني واحد من هؤلاء الأشخاص الذين تحتاجهم دائمًا في فريقك".

من جانبه، أقر الرئيس التنفيذي للنادي ماتيو أليماني أن برشلونة لن يتمكن على الأرجح من إبرام الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة "الحقيقة هي أنه يمكننا اليوم تسجيل تشافي وجهازه الفني، لكن لم يتبق لنا شيء. في كانون الثاني/يناير سنرى ما إذا كان هناك لاعبون سيغادرون وإذا كان ذلك يتناسب مع احتياجات المدرب".

مسيرة سابقة ناجحة مع برشلونة

بعد خمسة مواسم مميزة مع إشبيلية، انتقل ألفيس إلى النادي الكاتالوني ولعب معه بين 2008 و2016 محققًا لقب دوري الأبطال ثلاث مرات والدوري الإسباني ست مرات.

خاض ألفيس 391 مباراة مع برشلونة وأحرز معه 23 هدفًا و23 لقباً، ويعتبر اللاعب الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم مع 46 لقباً.



وفيما يلي بعض الصور من حفل التقديم :