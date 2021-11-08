ووقع تشافي على العقد الذي سيربطه ببرشلونة كمدرب حتى عام 2024 أمام الجماهير الكتالونية التي عبرت عن سعادتها الغامرة بعودة نجمها السابق خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان.

وقال تشافي العائد إلى الكامب نو: "أشكر النادي وأشكر الجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة. بكل تأكيد نحن هنا في أفضل نادي في العالم وسأعمل بكل جهد لتحقيق النجاحات. يجب أن نفوز في كل مباراة".

من جهته رحب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بالنجم السابق للفريق قائلا: "اليوم يوم تاريخي بعودة تشافي إلى بيته. أمامنا عمل كبير في برشلونة".

وأصبح تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب "كامب نو"، فيما كان يعتمد هذا الأسلوب لدى التعاقد مع اللاعبين النجوم.

Bentornat a casa teva, Xavi pic.twitter.com/lVqaPYzFYk — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2021

📷🔴🔵 صور من توقيع تشافي إيرنانديث للعقد وتقديمه مدربا لبرشلونة @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/k40fHGd33e — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 8, 2021

وكان برشلونة حسم عودة نتشافي للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، مُرحّباً بـ"الأسطورة المطلقة".

وقال برشلونة على تويتر يوم السبت الماضي: "حان الوقت للعودة إلى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".

وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي الذي تأسس في فريق الشباب ببرشلونة، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".