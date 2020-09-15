وأصيب الدولي البوسني بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي قبل بدء التدريبات مع برشلونة الأسبوع الماضي عقب انضمامه للنادي في حزيران/يونيو الماضي مقابل 65 مليون يورو (77 مليون دولار).

وكان اللعب إلى جوار ميسي بمثابة عامل جذب، لكن قائد الأرجنتين حاول مغادرة النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات قبل أن يتراجع في النهاية.

وقال بيانيتش، الذي سيرتدي القميص رقم 8 الذي كان يرتديه أندريس إنيستا وبعده آرثر الذي انضم مؤخرا إلى يوفنتوس، "لا يمكنني تخيل ميسي بقميص آخر، تصورت أن كل شيء سينتهي بشكل جيد. رغبتي كانت اللعب مع ميسي ولم يكن لدي أي شكك بشأن ذلك".

وتعرض التعاقد مع بيانيتش البالغ عمره 30 عاماً لانتقادات في بعض الأوساط حيث تعج تشكيلة برشلونة بلاعبين متقدمين في العمر. .

وأضاف بيانيتش "كنت أتمنى أن أكون هنا وعمري ستة أعوام لكن هذا هو سوق الانتقالات. أملك مسيرة جيدة واحترم الأندية التي لعبت لها من قبل لكني انضممت إلى أكبرها وسعيد بذلك، قرأت ما حدث مع ميسي. قصته مع النادي كانت مذهلة، إنه بطل، وأعتقد أن النادي بيته. سنحاول الفوز بالألقاب معه".

وبينما لم يتم السماح لميسي بالرحيل عن كامب نو، يعمل برشلونة على بيع أرتورو فيدال.

وأوضح رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، الذي جلس إلى جوار بيانيتش خلال المؤتمر الصحفي، أن لاعب الوسط التشيلي بات قريبا من الرحيل وسط تقارير إسبانية وإيطالية تقول إنه سينتقل إلى إنتر ميلان.

وقال بلانيس "أرتورو فيدال في مفاوضات متقدمة للرحيل، أريد أن أوجه له الشكر على ما قدمه خلال اخر موسمين".