ووجد فريق المدرب تشافي نفسه متأخراً منذ الدقيقة 6 بسبب هدف أصحاب الأرض الذي وقع عليه دافيد غارسيا، ثم تعقدت مهمة الضيوف بطرد نجمهم ليفا بعد نيله الإنذار الثاني 31.

في الشوط الثاني، صمم أبناء كتالونيا على العودة فسجل لهم ابنهم بيدري التعادل مبكراً 48، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الثاني 85.

كما شهدت المباراة أول مشاركة رسمية لشادي رياض (19 عاماً) مع الفريق الأول للبرسا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي سيلعب الخميس ضد قادش لحساب الجولة عينها.

وهذا أول طرد لليفا في جميع المسابقات منذ 9 فبراير 2013 وثاني طرد بشكل عام في مسيرته الاحترافية.

كما أنهى بيكيه مسيرته بالطرد بعدما توجه إلى الحكم إثر نهاية الشوط الأول للحديث معه.

برشلونة يصبح أول فريق منذ عام 2009 يحقق الفوز في مباراة ضمن الدوري الإسباني رغم التأخر بالنتيجة والنقص العددي في نهاية الشوط الأول.