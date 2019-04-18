منذ آخر زيارة له إلى اليابان نهاية العام 2015 للمشاركة في مونديال الأندية، تتوجه أنظار برشلونة مجددا نحو البلد الآسيوي، حيث يعتزم برشلونة زيارة اليابان في نهاية شهر يوليو المقبل كجزء من استراتيجية النادي لتوسيع قاعدته الجماهيرية في آسيا.

