أعلن برشلونة الإثنين أن لاعب وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ يعاني من تمدّد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليمنى عقب خسارة الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (1-2)، الأحد في "كامب نو" في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال "بلوغرانا" في بيان إن دي يونغ يعاني من "تمدّد في العضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى"، دون تحديد مدة غيابه.

ومن المتوقع أن يغيب دي يونغ عن رحلة الفريق الكتالوني لمواجهة رايو فايكانو مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة.

ولعب الهولندي أساسيا ضد ريال مدريد الأحد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في الدقيقة 77.