MEDICAL ANNOUNCEMENT ❗



The first team player Samuel Umtiti took a blow to his right foot in training on Monday and has fractured his fifth metatarsal bone. The player will undergo surgery on Tuesday.



🔗 https://t.co/hsaTkBOlk7 pic.twitter.com/snvt64Zksq — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 17, 2022

وقال النادي في بيان مقتضب إن اللاعب تلقى ضربة خلال التدريبات اليوم أدت إلى إصابته في مشط القدم، وسيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء لدى الدكتور أنتوني دالماو، بإشراف الخدمات الطبية في النادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي آخر عند إجراء الجراحة.