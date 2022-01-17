وقال النادي في بيان مقتضب إن اللاعب تلقى ضربة خلال التدريبات اليوم أدت إلى إصابته في مشط القدم، وسيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء لدى الدكتور أنتوني دالماو، بإشراف الخدمات الطبية في النادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي آخر عند إجراء الجراحة.
وقال النادي في بيان مقتضب إن اللاعب تلقى ضربة خلال التدريبات اليوم أدت إلى إصابته في مشط القدم، وسيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء لدى الدكتور أنتوني دالماو، بإشراف الخدمات الطبية في النادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي آخر عند إجراء الجراحة.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك