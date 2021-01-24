برشلونة يشد الرحال لمواجهة إلتشي من قبل beIN SPORTS January 24, 2021 11:27 2:38 دقيقة ينزل برشلونة اليوم الأحد ضيفاً على إلتشي في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إلتشي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة أتلتيكو يستقبل فالنسيا بحثاً عن مواصلة انتصاراته 2:25 دقيقة قمّة منتظرة في الديربي بين سانت إيتيان وليون 2:38 دقيقة برشلونة يشد الرحال لمواجهة إلتشي 1:07 دقيقة صبري لموشي مدرب الدحيل في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:20 دقيقة موناكو يزيد معاناة مرسيليا وعطال يسجل ويصاب 1:44 دقيقة ديفينسا خوستيكا يظفر بلقب كوبا سود أمريكانا 0:34 دقيقة قطر تتفوق على البحرين في مونديال اليد 1:40 دقيقة زلاتان يجيب بطريقته على السؤال الأكثر تداولاً 4:16 دقيقة ريال مدريد ينتفض بالأربعة أمام ألافيس 1:07 دقيقة المساكني من الدحيل إلى العربي على سبيل الإعارة