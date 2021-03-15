استعاد برشلونة وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه هويسكا 4-1 الاثنين في ختام الجولة 27 من المسابقة.

سجّل لبرشلونة كل من ميسي (13) و(90) وأنطوان غريزمان (35) ومينغيزا (53) ولهويسكا رافا مير (45+4) من ركلة جزاء.

وقلّص برشلونة بهذا الفوز الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى أربع نقاط، إذ بات النادي الكتالوني يملك 59 نقطة مقابل 63 لأتلتيكو الذي تعادل السبت خارج أرضه مع خيتافي من دون أهداف، في حين حقق الفريق الملكي فوزاً مثيراً على ضيفه إلتشي وصعد للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 57 نقطة.

ويصب فريق المدرب الهولندي رونالد كومان كامل تركيزه على الدوري بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز عليه في أرضه ذهاباً (4-1) وتعادل معه في الإياب بهدف لمثله.

برشلونة - هويسكا : أبرز أحداث المباراة

د90- ميسي يختتم ليلته التاريخية على أفضل ما يكون ويحرز الهدف الرابع لبرشلونة والثاني له بتسديدة أرضية رائعة بيسراه سكنت شباك الحارس الفارو فرنانديز.

د70 - برشلونة يواصل ضغطه على هويسكا الذي عمد لاعبوه لتهدئة اللعب و التراجع خوفاً من استقبال شباكهم للمزيد من الأهداف.

د57 - رافا مير يضيع بغرابة فرصة إحراز الهدف الثاني له ولهويسكا بعد أن فشل في إسكان الكرة العرضية الشباك والمرمى خالي تماماً أمامه.

د53 - ميسي يستهل الشوط الثاني بإهداء تمريرة حاسمة رائعة بعد أن رفع كرة عرضية من الجبهة اليسرى إلى المدافع الشاب أوسكار مينغيزا الذي ارتقى لها وسددها برأسه محرزاً ثالث أهداف برشلونة والهدف الأول في مسيرته مع الفريق.

انطلاق الشوط الثاني

برشلونة وهويسكا - نهاية الشوط الأول على وقع تقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، العملاق الكاتالوني يبدو قريباً من انتزاع المركز الثاني من ريال مدريد وتضيق الخناق على أتلتيكو المتصدر.

د45+4- حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح هويسكا عكس اتجاه اللعب تماما إثر عرقلة تير شتيغن لمهاجم الضيوف رافا مير الذي انبرى للركلة وسددها بنجاح محرزاً هدف تضيق الفارق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

د44- ألبا يواصل صناعة الفارق من الجبهة اليسرى، أرسل كرة عرضية متقنة انقض عليها فرينكي دي يونغ ولمسها وسط حصار من مدافعي هويسكا فذهبت كرته إلى العارضة.

د35 - أنطوان غريزمان يتألق ويطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لبرشلونة.

د33 - هجمة جماعية منظمة رائعة لبرشلونة تنتهي عند جوردي ألبا الذي سددها كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة إلى داخل الملعب ، سيطرة كاملة لبرشلونة في ليلة تاريخية للأسطورة ميسي.

د 26- الفرصة الحقيقية الأولى لهويسكا، بابلو مافيو كان قريباً من معادلة النتيجة إلا أن حارس برشلونة مارك اندري تير ستيغن كانت له كلمة الحسم وأنقذ مرماه من هدف محقق.

د 20- برشلونة يفرض سيطرة شبه مطلقة على ضيفه متذيل ترتيب الدوري الإسباني.

د 13- ليونيل ميسي يسجلّ! الأرجنتيني يراوغ لاعبي هويسكا على مشارف منطقة الجزاء ويطلق الكرة بيسراه قوية ودقيقة تصطدم بالعارضة وتلج المرمى معلنة تقدم برشلونة!! هدف رائع من ميسي في ليلته التاريخية.

✍️ ليونيل ميسي 🇦🇷 أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يحرز 20 هدفاً أو أكثر في 13 موسماً متتالياً#برشلونة_هويسكا #الدوري_الاسباني pic.twitter.com/ApdFkdBFMm — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 15, 2021

د 10- الفرصة الأولى لبرشلونة! سيرجينيو ديست يصوّب بقوة على مرمى هويسكا لكن الحارس يبعد الكرة.

د 2- الضيوف يهددون مرمى برشلونة مبكراً ومحاولة من رافا مير على مرمى مارك- اندريه تير شتيغن، لكن الأخير بالمرصاد.

- النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعادل في هذه المباراة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين حملاً لقميص برشلونة عبر التاريخ برصيد 767 مباراة.

⚽️ ليونيل ميسي 🇦🇷 يعادل تشافي إيرنانديث 🇪🇸 كأكثر اللاعبين حملا لقميص برشلونة @fcbarcelona_ara عبر التاريخ ( 767 مباراة )#ميسي #برشلونة_هويسكا pic.twitter.com/Yz0mldHMau — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 15, 2021

انطلاق الشوط الأول

تشكيلة برشلونة

تشكيلة هويسكا