حصد برشلونة تعادلاً ثميناً أمام مضيفه إسبانيول 2-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة رفع البطاقة الحمراء مناصفة بين الفريقين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بطرد بيكيه من طرف برشلونة وميلامد بالنسبة لإسبانيول 90+2، قبل أن يطرد زميله مورلانس 90+6.

ومنح بيدري التقدم مبكراً لصالح الضيوف بعد عرضية جوري ألبا التي تابعها في مرمى دييغو لوبيز (2).

واستغل داردر سوء الرقابة الموجود على حافة منطقة جزاء برشلونة عندما سدّد كرة ذكية لم يتمكن الألماني تير شتيغن من التصدي لها (40).

وفي الوقت الذي كان يبحث به برشلونة عن هدف الفوز عقب مشاركة الغابوني أوباميانغ أتى الرد عكسياً بفضل راوول دي توماس (64).

وزجّ برشلونة بالعديد من الأوراق الرابحة على رأسها الفرنسي عثمان ديمبيلي ومن ثم الهولندي لوك دي يونغ الذي أهدى فريقه التعادل 90+6.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما صار رصيد برشلونة 39 نقطة في المركز الرابع بالتساوي بعدد النقاط مع أتلتيكو مدريد الخامس.