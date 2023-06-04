وانتصر سلتا فيغو على ضيفه برشلونة 2-1 يوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل سلتا فيغو المواجهة بأعصاب مشدودة نظراً لوجود خطر على مصيره في دوري الدرجة الأولى الإسباني في حال خسارته.

ومنح غابري فييغا سلتا فيغو التقدم قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة متقنة.

وعزّز فييغا تقدم فريقه في الشوط الثاني بعد دقيقتين من خروج الألماني تير شتيغن حارس برشلونة (65).

وذلّل البديل أنسو فاتي الفارق (79) لكن ذلك لم يمنع برشلونة من تلقي خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات.

وتوقف رصيد برشلونة عند 88 نقطة في الوقت الذي ضمن به سلتا فيغو البقاء بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة.

وهبط بلد الوليد إلى دوري الدرجة الثانية بعد تعادله أمام خيتافي بلا أهداف ليحتل المركز الثامن عشر بـ40 نقطة.

وتعادل إسبانيول مع ألميريا 3-3 وإلتشي مع قاديش 1-1 وريال بيتيس مع فالنسيا 1-1,