ويدين برشلونة بفوزه للاعبه الهولندي فرانكي دي يونغ الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 27.

ويحتل برشلونة المركز الخامس بـ28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر في المقابل يتذيل هويسكا الترتيب بـ12 نقطة.

وعوض بذلك برشلونة تعثره في نهاية العام أمام إيبار 1-1 بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الجولة الماضية.

وبعدما حقق في نهاية العام فوزه الأول في آخر 10 مباريات محلياً وقارياً، انتكس ريال سوسييداد مجدداً بتعادله على أرضه مع أوساسونا بهدف لأندر بارينيتشيا (46)، مقابل هدف للأرجنتيني جوناتان كاييري (20)، ما جعله متخلفاً في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثاني وثماني عن أتلتيكو، علماً أنه خاض أيضًا مباراة مقدمة (18 مباراة) بسبب مشاركته في كأس السوبر.

وبذلك، تحضر النادي الباسكي بطريقة سيئة لم ينتظره السبت المقبل خارج ملعبه ضد إشبيلية الذي يتخلف عنه بفارق النقاط، ولمشاركته في الكأس السوبر الإسبانية حيث يلتقي في 13 الحالي برشلونة في نصف النهائي، وريال مدريد أو أتلتيك بلباو في النهائي في حال تخطى النادي الكاتالوني.

ولم تكن حال غرناطة أفضل، إذ مني بهزيمة ثانية في المراحل الثلاث الأخيرة وسادسة هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه إيبار بهدفين سجلهما براين خيل سالفاتييرا (55 و76)، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع.

