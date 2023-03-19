وسجل كل من سيرجي روبيرتو (45) والإيفواري فرانك كيسيه (90+2) هدفي برشلونة فيما كان هدف ريال مدريد خطأ من رونالد آروخو في مرمى فريقه (09).
وعزز برشلونة صدارته بـ68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الوصيف (56 نقطة).
أرقام من مباراة الكلاسيكو:
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هدف الفوز.. هو الأكثر تأخراً لبرشلونة في تاريخ الكلاسيكو على ملعب كامب نو (الدقيقة 90+2).
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هدف ريال مدريد في شباك برشلونة! هو ثاني أسرع هدف عكسي في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (الدقيقة 9)
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فرانك كيسيه يسجل في أول مباراة له في الكلاسيكو.
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برشلونة يحقق الفوز رقم 100 في تاريخ الكلاسيكو بجميع المسابقات.
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فاز برشلونة بـ 4 من آخر 5 مباريات كلاسيكو في جميع المسابقات.
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أول فوز لبرشلونة في الكلاسيكو في جميع المسابقات في كامب نو منذ أكتوبر 2018.
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فشل كريم بنزيمة في التسجيل في آخر 9 مباريات له على ملعب كامب نو في جميع المسابقات.
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فشل كريم بنزيمة في التسجيل في آخر 7 مباريات له في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.
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البطاقة الصفراء رقم 800 في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (سيرجي روبيرتو في الدقيقة 65).
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الهدف الأول لسيرجي روبيرتو في مباراة الكلاسيكو بجميع المسابقات.
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مباراة برشلونة وريال مدريد – الأحداث والتفاصيل
نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد 2-1
90+2: الإيفواري فرانك كيسيه يسجل الهدف الثاني لبرشلونة (2-1).
81: أسينسيو يضيف الهدف الثاني للفريق الملكي، لكن الحكم يعود للـVAR ويقر بعدم شرعية الهدف لوجود اللاعب في موقف تسلل.
67: حركة فنيّة مميزة قام بها ليفاندوفسكي حبست الأنفاس وكادت أن تعطي الأفضلية لبرشلونة.
59: ليفاندوفسكي يستدير ويصوب لكن كرته اصطدمت بميليتاو وغادرت المستطيل الأخضر.
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
45: برشلونة يعدل الكفة (1-1)! سيرجي روبيرتو يركن الكرة في زاوية بعيدة عن كورتوا
34: تصويبة رافينيا كادت أن تعطي التعادل لبرشلونة
09: ريال مدريد يفتتح التسجيل. رأسية آروخو تغالط الحارس تير شتيغن (1-صفر)
06: خطورة برشلونة مستمرة ... رأسية البرازيلي رافينيا أبدع كورتوا في ردها
03: تصويبة ليفاندوفسكي القوية أبعدها كورتوا بصعوبة
بداية مواجهة الكلاسيكو على أرضية ملعب كامب نو
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