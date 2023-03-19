وسجل كل من سيرجي روبيرتو (45) والإيفواري فرانك كيسيه (90+2) هدفي برشلونة فيما كان هدف ريال مدريد خطأ من رونالد آروخو في مرمى فريقه (09).

وعزز برشلونة صدارته بـ68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الوصيف (56 نقطة).

أرقام من مباراة الكلاسيكو:

هدف الفوز.. هو الأكثر تأخراً لبرشلونة في تاريخ الكلاسيكو على ملعب كامب نو (الدقيقة 90+2).

هدف ريال مدريد في شباك برشلونة! هو ثاني أسرع هدف عكسي في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (الدقيقة 9)

فرانك كيسيه يسجل في أول مباراة له في الكلاسيكو.

برشلونة يحقق الفوز رقم 100 في تاريخ الكلاسيكو بجميع المسابقات.

فاز برشلونة بـ 4 من آخر 5 مباريات كلاسيكو في جميع المسابقات.

أول فوز لبرشلونة في الكلاسيكو في جميع المسابقات في كامب نو منذ أكتوبر 2018.

فشل كريم بنزيمة في التسجيل في آخر 9 مباريات له على ملعب كامب نو في جميع المسابقات.

فشل كريم بنزيمة في التسجيل في آخر 7 مباريات له في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

البطاقة الصفراء رقم 800 في تاريخ الكلاسيكو في جميع المسابقات (سيرجي روبيرتو في الدقيقة 65).