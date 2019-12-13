

سقط برشلونة حامل اللقب بفخ التعادل على أرض ريال سوسييداد 2-2، السبت في المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فاتحا الباب أمام غريمه ريال مدريد للانفراد بالصدارة بحال فوزه الأحد على أرض فالنسيا.

ولم يقدم برشلونة مباراة مقنعة، فقلب تأخره أولا قبل أن يرضخ لمعادلة الفريق الباسكي الذي كان قريبا من تكبيد الفريق الكاتالوني خسارته الرابعة هذا الموسم.

برشلونة العاجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأربعاء المقبل في قمة "كلاسيكو" الدوري والمؤجلة من المرحلة العاشرة بسبب الأحداث الأخيرة في إقليم كاتالونيا.

حصل الضيوف على ركلة جزاء بعد عملية شد من قبل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس غير الموفق على المدافع دييغو ليورنتي، ترجمها ميكل أويارسابال عكس اتجاه الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (12).

كاد برشلونة يعادل عبر مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، لكن تسديدته البعيدة صدها الحارس أليكس ريميرو (15).

عادل برشلونة من هجمة مرتدة وتمريرة لسواريز وصلت الى الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب سوسييداد السابق، لعبها ساقطة إلى يسار الحارس مسجلا سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم (38).

وقال غريزمان بعد المباراة "لا أحتفل هنا بعدما أمضيت سنوات في هذا النادي وسجلت له الكثير من الأهداف".

ومنح سواريز التقدم لبرشلونة للمرة الأولى مستفيدا من تمريرة دقيقة من الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم تابعها في المرمى الخالي (49).

لكن سوسييداد عادل عبر السويدي الشاب ألكسندر إيزاك بعد عرضية لاقى تير شتيغن صعوبة بإبعادها، فتهادت أمام إيزاك تابعها سهلة في المرمى (62).

