برشلونة يتطلع لتحسين أدائه أمام بلد الوليد من قبل beIN SPORTS October 29, 2019 12:50 2:21 دقيقة بعد الانتصار الصعب على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا يسعى برشلونة إلى تغيير صورته على مستوى الأداء تحديدا عندما يواجه ضيفه بلد الوليد في الدوري الإسباني، خاصة أن عروض الفريق الكتالوني لم تعرف استقرارا واضحا منذ بداية الموسم. تقارير إخبارية ريال بلد الوليد الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 12:26 دقيقة موجز الأخبار 2:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة 0:44 دقيقة إنتر يرحل إلى بريشيا بحثاً عن صدارة مؤقتة 1:51 دقيقة تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب 2:17 دقيقة كأس العالم للناشئين: فرنسا تفتح مشوارها بالفوز 2:39 دقيقة موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس 0:37 دقيقة ستام يستقيل من تدريب فينورد 0:53 دقيقة معاقبة ريبيري بالإيقاف ثلاث مباريات 5:45 دقيقة ليفربول أجمل فريق في العالم والهلال سقط قناعه !