تخطى برشلونة عقبة مستضيفه بلد الوليد وحقق الفوز عليه بهدف نظيف السبت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد أحرزه أرتورو فيدال في الدقيقة 15 وخرجت المباراة باهتة وغابت في كثير من أوقاتها المتعة عن العملاق الكاتالوني الذي أبقى صراع الصدارة محتدماً مع ريال مدريد بعد أن وصل إلى النقطة 79 بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة.

والفوز هو الرابع والعشرين لبرشلونة مقابل 7 تعادلات وخمس هزائم فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.



أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 - انخفاض تام في مستوى الفريقين، برشلونة يمكن القول إنه يسير نحو تحقيق الفوز بأقل مجهود، انكمش لاعبو الفريق أمام هجمات بلد الوليد وتير شتيغن يعود للظهور مجدداً بعد أن تصدى لتسديدة خادعة من ساندرو راميريز وقبلها تصويبة جانبية قوية أيضاً ليصبح بذلك رجل المباراة بدون منازع.

الدقيقة 72 - سواريز يسقط داخل منطقة جزاء بلد الوليد بعد تداخل على الكرة مع المدافع خافي سانشيز إلا أن حكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء للضيوف.

الدقيقة 60 - تير شتيغن يرتدي قفاز الإجادة مجدداً ويتصدى لرأسية مباغته من المهاجم التركي البديل إنيس أونال الذي دخل إلى الملعب بدلاً من روبن ألكاراز.

كيكي سيتين يخرج أنطوان غريزمان ويدفع بلويس سواريز في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي وتعزيز تقدم البلوغرانا بهدف ثاني,

الدقيقة 46 - انطلاق أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 45+4 - نهاية الشوط الأول على وقع تقدم برشلونة بهدف نظيف، العملاق الكاتالوني هو الأفضل تماما والثلاثي سيميدو وفيدال وميسي أرهق أصحاب الأرض تماماً من الجانب الأيمن بجانب الصاعد ريكي بويج الذي ظهر في أكثر من فرصة بفضل تسديداته الأرضية وتحركاته على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 37 - الظهور الهجومي الأبرز لبلد الوليد في اللقاء كيكي بيريز انفرد بمرمى برشلونة في فرصة ذهبية بعد أن انسل من المدافعين وسدد الكرة وهو منزلق إلا أن حارس البلوغرانا، الألماني الدولي أندريه تير شتيغن خرج في توقيت مناسب وتصدى للكرة ببراعة.

الدقيقة 25 - سيميدو يواصل انطلاقاته الرائعة من الجانب الأيمن ويتقدم بدون أي مضايقة دفاعية ثم سدد كرة مباشرة صوب المرمى ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من شباك الحارس ماسيب.

الدقيقة 15 - برشلونة يواصل التركيز الهجومي من الجانب الأيمن عن طريق سيميدو الذي مرر الكرة لميسي فأهداها أسطورة الأرجنتين بمهارة تمريرة حاسمة رائعة لفيدال الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها معلناً الهدف الأول وهو ثامن أهداف فيدال مع البرشا.

الدقيقة 5 - بداية قوية من برشلونة ريكي بويج استلم تمريرة رائعة من سيميدو من الجانب الأيمن وسددها أرضية مباشرة ولكن جوردي ماسيب لوبيز حارس بلد الوليد يمسك الكرة باقتدار

الدقيقة الأولى - حكم اللقاء أنطونيو ماتيو يطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة الهامة لبرشلونة على أرض بلد الوليد

التشكيلتان

برشلونة

ريال بلد الوليد