على ملعب "كامب نو"، لم تكن المواجهة، التي لم يبدأ فيها نجم الفريق ليونيل ميسي أساسياً، سهلة على صاحب الأرض الذي افتتح باب التهديف عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي (32)، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة بواسطة الدنماركي مارتين برايثوايت (57) غير أنّ القناص لويس سواريز تمكن من خطف الهدف الثاني لـ"البلاوغرانا" إثر متابعة ذكية لتسديدة قوية من "البرغوث" الأرجنتيني (71)، هذا الأخير الذي عاد لتأكيد الفوز بالهدف الثالث (90+2).

وتعرض ديمبيلي أفضل لاعبي هذه المباراة لإصابة عضلية عكرت فرحة الفوز لبرشلونة خصوصاً أنه غادر الميدان وهو يعرج تاركاً مكانه للبرازيلي مالكوم (69).

بهذا الفوز الثمين بلغ برشلونة نقطته الـ 46 في قمة ترتيب الليغا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد العائد بفوز عريض في هذه الجولة من أرض هويسكا (3-0)، في حين تجمّد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

برشلونة 3 - 1 ليغانيس.. ملخص اهداف واهم احداث المباراة

نهاية المباراة

- دق 90+2: ميسي يستثمر عملاً ثنائياً مميزاً مع ألبا ويؤمّن الفوز بالهدف الثالث من تسديدة يمينية في سقف المرمى.

- دق 80: عمل ثنائي رائع بين جوردي ألبا ولويس سواريز والأخير يهدر فرصة "تثليث" النتيجة بغرابة.

- دق 72: ليونيل ميسي الذي دخل بديلاً لكارليس ألينيا يسدّد يسارية قوية ردّها الحارس بصعوبة لتسقط أمام لويس سواريز الذي أمّن هدف التقدم للبرسا.

- دق 57: ليغانيس يستثمر أول فرصة حقيقية له في المباراة على الوجه الأمثل. المغربي يوسف النصيري يستغل سوء التغطية الدفاعية من جوردي ألبا ويرسل عرضية دقيقة وجدت قدم المهاجم مارتين برايثوايت الذي وقع التعادل.

- دق 48: حركة فنية مميزة من ديمبيلي تؤول إثرها الكرة لكوتينيو الذي سدّد بقوة ولكن دون تأطير.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: برشلونة يتقدم 1-0

- دق 32: ديمبيلي، أفضل لاعب في هذا الشوط الأول، يحصد ثمرة جهوده بإحراز الهدف الافتتاحي للمباراة من تسديدة أرضية متقنة إثر عرضية دقيقة من جوردي ألبا.

- دق 31: ديمبيلي يمرّر كرة ساقطة على طبق لسواريز والأخير يعجز عن وضع الكرة في المرمى رغم موقعه المناسب.

- دق 9: انطلاقة صاروخية من عثمان ديمبيلي اخترق فيها دفاعات ليغانيس ولكن تمريرته الخلفية الذكية لم تجد من يضعها في الشباك.

بداية المباراة

برشلونة - ليغانيس.. تشكيلتا الفريقين