وسجل كل من جيرارد بيكيه (19) والدانماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكاتالوني في المقابل دوّن كل من يولين لوبيتي (82) و ميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

وخاض النادي الكاتالوني ومدربه الهولندي رونالد كومان المباراة الرسمية الأولى منذ قرار الانفصال بين "بلاوغرانا" وأفضل لاعب في العالم ست مرات بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.

وقدم رجال كومان الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال، أداءً مقنعاً في مواجهة سوسييداد.



مباراة برشلونة وريال سوسييداد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال سوسييداد 4-2.

دق 90+1: غريزمان في قيادة هجمة مرتدة وبرايثوايت في التمرير وسيرجي روبيرتو يسجل الهدف الرابع (4-2)

دق 85: ميكيل أويارزابال من كرة ثابتة يضيف الهدف الثاني لريال سوسييداد (3-2).

دق 82: يولين لوبيتي يسجل الهدف الأول للفريق الباسكي (3-1).

دق 73: تصويبة بيدري من داخل المنطقة يبعدها الحارس بصعوبة بالغة.

المباراة الـ100 للفرنسي أنطوان غريزمان مع فريق برشلونة في جميع المسابقات مسجلاً 35 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة.

دق59: لوحة فنية مميزة كان ختامها هدف للدنماركي برايثوايت الذي دوّن هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

دق 50: عملية ثلاثية رائعة بين ديباي ودي يونغ الذي وضع ألابا في حوار مباشر مع الحارس لكن تسديدة الأخير اصطدمت بأسفل القائم وغادرت المستطيل الأخضر.

دق 47: الحكم يرفض هدف غريزمان الذي كان مسبوقاً بتسلل.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال سوسييداد 2-صفر.

دق 45 + 2: بينما كانت الفترة الأولى تلفظ أنفاسها، أرسل دي يونغ كرة رائعة أضاف منها برايثوايت الهدف الثاني لبرشلونة (2-صفر)

دق 40: غياب المحاولات الخطيرة من هذا الفريق أو ذاك والنتيجة على حالها تشير إلى تقدم الفريق الكاتالوني

دق 25: برايثوايت في التمرير والحارس أليكس ريميرو (سوسييداد) يسبق ديباي

بيكيه يسجل هدفه الـ50 مع برشلونة (22 منها كانت بالرأس) في كل المسابقات.

الكرة تنصف بيكيه! القائد جيرارد بيكيه وافق على تخفيض راتبه حتى يتمكن برشلونة من تسجيل كل من الهولندي ممفيس ديباي وإيريك غارثيا وراي ماناي ضمن لائحة الفريق في رابطة الدوري الإسباني.

دق 19: رأسية بيكيه تعطى التقدم لأصحاب الأرض (1-صفر)

دق 12: رأسية غريزمان تجد العارضة بعد رفعة مميزة من ديباي

دق 10: أكروباتية غريزمان مرت بجانب المرمى.

دق 10: الجماهير تهتف بإسم ميسي

دق 8: سيطرة كاتالونية خالصة مع بداية المواجهة

دق 01: الهولندي ديباي يقدم تمريرة رائعة للدنماركي مارتين برايثوايت الذي صوّب كرة قوية لكن حارس سوسييداد كان في المكان المناسب.

بداية المباراة على أرضية ملعب الكامب نو بإدارة الحكم أليخاندرو هيرنانديز.

التشكيلة الأساسية:

برشلونة

Our first starting lineup of the 2021-22 season!#BarçaRealSociedad

💪🟦🟥 pic.twitter.com/MHmTmbRNXo — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021

ريال سوسييداد