برشلونة يبحث عن خطف المركز الرابع من قبل beIN SPORTS January 6, 2021 12:23 2:13 دقيقة ينزل برشلونة، صاحب المركز الخامس، ضيفاً على أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة أتلتيك بلباو -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الرجاء يغادر دوري الأبطال قبل دور المجموعات 2:59 دقيقة بوكا جونيورز يسعى للإطاحة بسانتوس 2:13 دقيقة برشلونة يبحث عن خطف المركز الرابع 2:36 دقيقة ميلان في اختباره الأصعب ضد حامل اللقب يوفنتوس 3:35 دقيقة قطبا مانشستر يتصارعان لخطف بطاقة النهائي 2:24 دقيقة مورينيو يُشيد ببرينتفورد 4:19 دقيقة توتنهام ينهي مغامرة برينتفورد ويبلغ النهائي 0:29 دقيقة ألينيا يقترب من خيتافي 0:30 دقيقة أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه 2:43 دقيقة إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر