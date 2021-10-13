وواصل الفريق الكاتالوني تدريباته استعدادا لمواجهة الخفافيش مساء الأحد المقبل بمشاركة الثنائي ديمبلي وأغويرو العائدان إلى تدريبات برشلونة، بعد أن دخلا المرحلة الأخيرة من عملية الشفاء في انتظار تلقي الضوء الأخضر من الطاقم الطبي.

وتترقب جماهير برشلونة بشغف ظهور أغويرو بألوان الفريق للمرة الأولى، حيث غاب عن الظهور منذ انضمامه إليه بسبب الإصابة. كما انضم الظهير سيرجينيو ديست إلى تدريبات الفريق وسيكون متاحا ضمن خيارات المدرب رونالد كومان، فيما يتواصل غياب المهاجم مارتين بريث وايت ولاعب الوسط بيدري للإصابة



