انتصر برشلونة على ضيفه غرناطة بهدف نظيف يوم الأحد ضمن الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يقدم برشلونة ذاك العرض المنتظر من قبل جماهيره في المباراة الأولى التي يقودها مدربه الجديد كيكي، إذ احتاج لاستثمار طرد جيرمان سانشيز (69) وهدف من الأرجنتيني ليونيل ميسي (76) ليقتنص النقاط الثلاث.

وأجرى كيكي بعض التغيرات الطفيفة على قائمة برشلونة والأدوار التي يؤديها نجوم الفريق لكن ذلك لم يكن كافياً لتقديم عرض مبهر إذ بدت الحاجة كبيرة لمهاجم يعوّض غياب سواريز الطويل بسبب الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز العاشر.

مباراة برشلونة وغرناطة - التغطية الخاصة

(84) محاولة الفرنسي غريزمان تهز الشباك من الخارج.

(79) تسديدة جديدة من ميسي يتصدى لها روي سيلفا.

هدف (76): ميسي يمنح برشلونة الهدف الأول من تسديدة رائعة.

طرد (69) غرناطة سيفتقد خدمات جيرمان سانشيز إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

(66) أخطر فرص المباراة من تسديدة الكاميروني إيتيكي التي ارتطمت بقائم تير شتيغن الأيمن.

(53) برشلونة يقترب أكثر وعرضية من فيدال على أبواب مرمى الضيف لا تجد من يتابعها.

(50) ميسي يجرّب إيجاد طريق الشباك بمحاولة من خارج منطقة الجزاء بجانب المرمى.

(45) ثنائية ألبا وميسي المعتادة كادت تسفر عن الهدف الأول لكن الحظ يعاند الأخير لينتهي الشوط سلبياً.

- هدوء يثير القلق في أداء برشلونة وغياب الفرص قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

(28) أولى محاولات الضيف من تسديدة كارلوس فرنانديز التي جاورت مرمى تير شتيغن.

(21) فاتي يفشل في الوصول لعرضية ألبا الخطيرة.

(18) محاولة التشيلي فيدال تفتقد للقوة وتتهادى بين يدي الحارس.

(14) الأرجنتيني ميسي يظهر بتسديدة من ركلة حرة مباشرة تخطئ المرمى.

(11) فاتي يتصدر المشهد مجدداً ويهدر هذه المرة فرصة التسجيل بتسديدة فوق المرمى.

(7) الواعد فاتي صاحب أول تهديد حقيقي في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها البرتغالي روي سيلفا.

انطلاق مباراة برشلونة وغرناطة

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وغرناطة