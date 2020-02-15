برشلونة ممتن للجماهير العربية February 15, 2020 13:56 1:45 دقيقة في تصريحات حصرية لقنواتنا، أكد عضو مجلس إدارة برشلونة المكلف بالقسم الرقمي، أن إمتلاك النجوم الكبار طيلة السنوات الماضية ساهم بقوة في تصدر النادي لإحصائيات معدل التفاعلات في شبكات التواصل الاجتماعي. كما عبر "ديداك لي" عن سعادة النادي الكتالوني بحجم المتابعة الموجودة من قبل الجماهير العربية. الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة برشلونة ممتن للجماهير العربية 0:29 دقيقة جماهير الزمالك تجوب شوارع الدوحة احتفالاً بالفوز 2:02 دقيقة برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته من بوابة خيتافي 11:52 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة اليابان تبدأ التدرب على رحلة الشعلة الأولمبية 1:17 دقيقة زيون ويليامسون ولوكا دونتشيتش يستعرضان ! 2:34 دقيقة إسلام سليماني يتألق مع موناكو في الفترة الأخيرة 1:00 دقيقة فوز استعراضي للولايات المتحدة على فريق العالم 0:39 دقيقة ليستر سيتي يهدر فرصة الضغط على مانشستر سيتي