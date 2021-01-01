برشلونة: كوتينيو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 22:16 0:32 دقيقة أعلن برشلونة عن إجراء لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو لعمليةٍ جراحية في ركبته اليسرى بعد إصابتِه خلال مُواجهة إيبار الأخيرة بالدوري الإسباني. تقارير إخبارية كوتينيو برشلونة -آخر الفيديوهات 5:19 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل عزف سيمفونية الفوز 0:32 دقيقة برشلونة: كوتينيو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى 3:27 دقيقة وست هام يونايتد "بالضربة القاضية" أمام إيفرتون 0:26 دقيقة مولودية الجزائر إلى مركز الوصافة 0:29 دقيقة الترجي يحسم مواجهة القمة أمام النجم الساحلي 0:37 دقيقة تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لخفض رواتب لاعبيه 0:48 دقيقة لوبيتيغي واثق من إقامة مباراة الديربي أمام بيتيس 1:12 دقيقة غوارديولا يؤكد غياب 5 لاعبين عن مواجهة تشيلسي 0:29 دقيقة إصابة أوسيمهن لاعب نابولي بـ"كوفيد-19" 0:57 دقيقة تشيلسي يحقق أرباحا ملفتة رغم تداعيات جائحة كورونا