وكانت الفرصة قائمة أمام النادي الكاتالوني لحسم لقبه الثاني توالياً الأربعاء لو نجح فالنسيا في الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد الثاني، لكن نادي العاصمة رفض الرضوخ وتسليم اللقب للنادي الكاتالوني دون مقاومة، وأجلوا تتويجه بإلحاقهم الهزيمة بـ "الخفافيش" .

وسينال برشلونة فرصتين السبت لحسم اللقب، الأولى عندما يلتقي أتلتيكو بعد الظهر مع ضيفه بلد الوليد، والثانية عندما يستضيف النادي الكاتالوني ليفانتي.

ومع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، لن يتمكن فريق إرنستو فالفيردي من الوصول إلى 99 نقطة (يملك حالياً 80)، لكن هذه الاحصائية ستكون هامشية في حال نجح ميسي ورفاقه هذا الموسم في تكرار سيناريو 2009 و2015 بإحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.



ولا يبدو أن ليفانتي، القابع في المركز 15، قادر على حرمان برشلونة من الاحتفال باللقب بين جمهوره، وكانت زيارته الأخيرة إلى "كامب نو" انتهت بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي عثمان دمبيلي (هدفان) وميسي في إياب ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وسيحاول ميسي في المباريات الأربع المتبقية لفريقه أن يعزز رصيده من الأهداف، والبالغ 33 حالياً.

وبعد أن حسم برشلونة وأتلتيكو البطاقتين الأوليين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ووجود ريال مدريد في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل مباراته الأحد ضد رايو فايكانو متذيل الترتيب، يدخل التنافس على البطاقة الرابعة الأخيرة في صراع شرس بين أربعة فرق هي خيتافي وإشبيلية (كلاهما 55 نقطة) وفالنسيا (52) وأتلتيك بلباو (49).

ويحل خيتافي الأحد ضيفاً على ريال سوسييداد الحادي عشر فيما يلعب فالنسيا في اليوم ذاته مع ضيفه إيبار الثالث عشر، وإشبيلية الأحد أيضاً مع مضيفه الكاتالوني جيرونا الثامن عشر.

أما بلباو، فيفتتح المرحلة السبت بلقاء ضيفه ديبورتيفو الأفيس الثامن.



