عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه إسبانيول 1-0 يوم السبت في الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

ونجح برشلونة في المباراة الأولى تحت إمرة مدربه الجديد تشافي في حصد النقاط الثلاث بفضل هدف الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (48).

وهذا الانتصار الأول لزعيم كاتالونيا منذ أكثر من شهر في الليغا بعد خسارتين وتعادلين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وظهر واضحاً تحسّن أداء برشلونة بعض الشيء مع مدربه الجديد إلا أنّ العديد من الأخطاء الدفاعية كادت تكلفه التعادل، كما قدّم المغربي عبد الصمد الزلزولي العديد من اللمحات التي تعزز حظوظه في تشكيلة برشلونة الأساسية.



مباراة برشلونة وإسبانيول - التغطية الخاصة

(90+6) الصيني وو لي اقترب كثيراً من إدراك التعادل لكن شتيغن تدخل في اللحظة الأخير.

(90+1) ديباي يجرب من زاوية ضيقة ولوبيز يتصدى.

ست دقائق وقت بدل ضائع!

(85) راوول يحاول بضربة رأس تصطدم بالقائم.

(83) البلجيكي ديماتا يهدر بغرابة فرصة التعديل.

(81) راوول يظهر مجدداً بتنفيذه لركلة حرة مباشرة لامست الأخشاب.

(73) عبد الصمد يخترق دفاع إسبانيول ويرسل كرة خطيرة تمر بجانب مرمى لوبيز.

(69) راوول يكسر مصيدة التسلل ويسدد أخطر فرص إسبانيول بجوار المرمى.

(61) البديل المغربي عبد الصمد الزلزولي كان قريباً جداً من هدف التعزيز والدفاع يبعد الكرة قبل دخولها الشباك.

10 دقائق بعد الهدف وإسبانيول يتحسن ويهدد مرمى برشلونة الذي يحافظ على تقدمه بهدف نظيف.

هدف (48): ديباي يفتتح التسجيل لصالح برشلونة من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(43) راوول دي توماس كاد يخطف هدفاً لصالح إسبانيول وتير شتيغن يتدخل.

(35) إسبانيول يظهر بمحاولة من بيدروسا بين يدي الألماني تير شتيغن.

(30) بوسكيتس كان قريباً جداً ولوبيز في المكان المناسب مجدداً.

(25) ديباي يظهر مرة أخرى بمحاولة من داخل منطقة الجزاء بين يدي لوبيز.

انتصاف الشوط الأول مع أفضلية واضحة لصالح برشلونة مع ندرة الفرص الحقيقية.

(15) غونزاليس يضيع بطريقة غريبة على برشلونة فرصة الهدف الأول.

(3) الهولندي ديباي يفتتح فرص المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها لوبيز.

انطلاق المباراة.

القائمة الرسمية لكل من برشلونة وإسبانيول