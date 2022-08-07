برشلونة أمام معضلة قبل أيام من بداية الليغا August 7, 2022 13:08 2:38 دقيقة لا يزال برشلونة لم يغلق تشكيلتَه بعد حيث تشهدُ أروقةُ النادي الكتلوني نشاطا دؤوباً في عملية التخلص من بعض اللاعبين، وتفريغ أماكنِهم من أجل أن يشغلَها القادمون الجدد. تقارير إخبارية الدوري الإسباني - La Liga برشلونة -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة برشلونة أمام معضلة قبل أيام من بداية الليغا 0:25 دقيقة المغربي بن يزيد يحرز برونزية سباق 3000 متر موانع 0:35 دقيقة الجزائري هيثم شنيتف يحرز فضية سباق 800 متر 2:43 دقيقة حملة سيتي للدفاع عن لقبه تبدأ رسمياً ضد وست هام 3:06 دقيقة يونايتد يستهل حقبته مع تين هاغ بمواجهة برايتون 5:22 دقيقة فوز باهر لباريس سان جيرمان على كليرمون 0:46 دقيقة أبو جبل يعتزم التقدّم بشكوى ضدّ النصر السعودي 8:03 دقيقة غالان وليبرون يحرزان لقب بطولة مدريد بريميير بادل 0:44 دقيقة أياكس يفتتح موسمه بفوز مثير على فورتونا سيتارد 0:30 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سانت إيتيان ونيم