برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة من قبل beIN SPORTS April 29, 2021 11:56 3:02 دقيقة سيكون "برشلونة" مساء هذا الخميس، أمام فرصةٍ كبيرة لاعتلاءِ صدارةِ الليغا، وذلك عندما يستقبل "غرناطة" في موعـدٍ قد يغيّـرُ مشهد الدوريّ. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي"