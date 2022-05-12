برايان خيل: "اخترت مغادرة توتنهام لخوض مزيد من المباريات" من قبل beIN SPORTS May 12, 2022 10:15 1:07 دقيقة قال الإسباني برايان خيل إن سببَ موافقتِه على الانتقال من توتنهام معاراً إلى فالنسيا، هو رغبتُه في خوض مزيد من المباريات. مقابلات الدوري الإسباني توتنهام فالنسيا -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة برايان خيل يشرح سبب مغادرته لتوتنهام 2:41 دقيقة ريال مدريد من أجل العودة إلى سكة الانتصارات 2:52 دقيقة قمّة لندنية خالصة بين توتنهام وأرسنال 3:02 دقيقة أتلتيكو يضمن حضوره في دوري الأبطال 3:42 دقيقة تشيلسي يدنو من ضمان مقعد في دوري الأبطال 5:22 دقيقة سيتي يقترب خطوة جديدة وليلة تاريخية لدي بروين 0:34 دقيقة أياكس يحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الهولندي 0:57 دقيقة الأهلي يطالب برفع ملف نهائي الأبطال للفيفا 0:39 دقيقة العين يتوّج بلقب الدوري الإماراتي 0:33 دقيقة تعرف على حكم نهائي دوري أبطال أوروبا