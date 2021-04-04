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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

برأسية رائعة من أكونيا ...صدارة أتلتيكو تحت نيران برشلونة

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حقق إشبيلية الفوز على ضيفه متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بهدف وحيد وقع عليه ماركوس أكونيا، النتيجة التي أفرحت برشلونة وريال مدريد.

AFP
أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني - La Liga ريال مدريد برشلونة إشبيلية
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