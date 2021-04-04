برأسية رائعة من أكونيا ...صدارة أتلتيكو تحت نيران برشلونة من قبل beIN SPORTS April 4, 2021 22:44 حقق إشبيلية الفوز على ضيفه متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بهدف وحيد وقع عليه ماركوس أكونيا، النتيجة التي أفرحت برشلونة وريال مدريد. AFP أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني - La Liga ريال مدريد برشلونة إشبيلية السابق سلتا فيغو يعود بالفوز من أرض أ اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة هوركاش يتوج أسبوعاُ رائعاً بإحرازه لقب ميامي 2:20 دقيقة ديربي تونسي سلبي في الكونفدرالية 2:26 دقيقة الرجاء يغلب بيراميدز ويؤمن صدارة المجموعة 1:28 دقيقة خروج فعودة ثم توضيح.. العنصرية تضرب مباراة فالنسيا 0:36 دقيقة كوارتارارو يفوز بجائزة الدوحة الكبرى 2:19 دقيقة نهضة بركان يخرج بنقطة أمام شبيبة القبائل 0:49 دقيقة توتنهام يتعثر وتألق تريزيغيه يقود أستون فيلا للفوز 3:12 دقيقة قمّة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد 0:46 دقيقة احتفال بطريقة خاصة لمدرب ريال سوسييداد 0:30 دقيقة مدرب مولودية الجزائر يستقيل من منصبه