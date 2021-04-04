برأسية رائعة من أكونيا ...صدارة أتلتيكو تحت نيران برشلونة

من قبل beIN SPORTS April 4, 2021 22:44 حقق إشبيلية الفوز على ضيفه متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بهدف وحيد وقع عليه ماركوس أكونيا، النتيجة التي أفرحت برشلونة وريال مدريد.