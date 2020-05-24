بارتوميو يزور لاعبي برشلونة من قبل beIN SPORTS May 24, 2020 15:51 0:31 دقيقة قام رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو صباح السبت، بزيارة للفريق الأول في المدينة الرياضية "جوان غامبر". -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة بارتوميو يزور لاعبي برشلونة 3:14 دقيقة ما هي آخر المستجدات على الساحة الإيطالية؟ 3:14 دقيقة ما هي الخطوات المنتظرة لحين موعد استئناف الليغا؟ 3:53 دقيقة شالكه يسقط على أرضه أمام أوغسبورغ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:27 دقيقة موجز الأخبار 0:52 دقيقة كورونا: اكتشاف حالتي إصابة جديدتين في البريميرليغ 29:00 دقيقة لقاء حصري يجريه محمد كيدان مع علي محمد علي 4:31 دقيقة ليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ بحضور 13 ألف مجسم ورقي 4:48 دقيقة بايرن ميونيخ يحافظ على مسافة الأمان أمام دورتموند