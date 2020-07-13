وأشار بارتوميو في حديثه إلى وُجود محادثات سابقة بخصوص تجديد عقد ميسّي، سيما أنّ ليونيل يرغبُ في إنهاء مسيرتِه بقميص برشلونة "لذلك لا شك لدينا في إتمام عمليّة التجديد".



وفيما يخُصّ ملفّ المدرب، أبدى بارتوميو ارتياحه لعمل كيكي سيتيين، مؤكداً أنّه سيقودُ الفريقَ في دوريّ أبطال أوروبا على عكس الشائعات التي رَوّجـَت لإمكانيّة إقالتـِه في حال عدم التتويج بلقب الليغا.

وأضاف بارتوميو أنّ عودةَ تشافي إلى برشلونة كمدرّب أمرُ حتميّ "وهذا الأمرُ سيَحدثُ قريباً أو في المستقبل القريب".

وفيما يتعلق بسوق الانتقالات، أكّد بارتوميو أنّ سوقَ الانتقالات الحالي سيكون مختلفاً عن سابقـِيه نظراً للتّـأثيرات السلبيّة التي أحدثها وباء كورونا...



وأشارت تقارير صحافية إسبانية مؤخراً إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً، وأن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، على خلفية ملاحظات يبديها على الإدارة، وحتى الجهاز الفني بإشراف كيكي سيتيين.

توقف صفقة مارتينيز

وكشف رئيس نادي برشلونة عن توقف المفاوضات مع إنتر الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ورجحت التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة انتقال لاوتارو مارتينيز (22 عاما)إلى صفوف برشلونة، بطل الليغا في الموسمين الماضيين، والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي.

لكن بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، أقله حاليا، بقوله الإثنين لقناة تلفزيونية كاتالونية "تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع لكن الآن توقفت المحادثات. الآن لا حديث بيننا". وتابع "علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا".

ماذا بشأن نيمار؟

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح المهاجم أغلى لاعب في العالم، لدى انتقاله في صيف العام 2017 من النادي الكاتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية. ودائما ما تربط التقارير الصحافية، بين نيمار واحتمال العودة الى ناديه السابق.

وقال رئيس برشلونة "لا أعتقد ان باريس سان جيرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جيرمان".