مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم الانترنت
اهم مباريات الدوري الدوري الإسباني اليوم والقادمة لهذا الأسبوع الثاني، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد اهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة
|
مواعيد مباريات الدوري الإسباني القادمة اليوم لهذا الأسبوع الثاني والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
غراناد - اشبيليه
|
الجمعة 23 -8 | 21:00
|
beIN HD3
|
ليفانتي - فياريال
|
السبت 23 -8 | 23:00
|
beIN HD3
|
اوساسونا - ايبار
|
السبت 24 -8 | 18:00
|
beIN HD9
|
ريال مدريد - بلد الوليد
|
السبت 24 -8 | 20:00
|
beIN HD3
|
سيلتا فيغو - فالنسيا
|
السبت 24 -8 | 22:00
|
beIN HD1
|
خيتافي - أثلتيك بلباو
|
السبت 24 -8 | 22:00
|
beIN HD2
|
الافيش - اسبانيول
|
الأحد 25 -8 | 18:00
|
beIN HD7
|
مايوركا - ريال سوسييداد
|
الأحد 25 -8 | 18:00
|
beIN HD9
|
ليغانيس - أتلتيكو مدريد
|
الأحد 25 -8 | 20:00
|
beIN HD3
|
برشلونة - ريال بتيس
|
الأحد 25 -8 | 22:00
|
beIN HD3