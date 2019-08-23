اهم مباريات الدوري الدوري الإسباني اليوم والقادمة لهذا الأسبوع الثاني، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

جدول ومواعيد اهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.

جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة