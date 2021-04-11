صحيفة ماركا وصفت ريال مدريد بأنه المتصدر فيما سمته البقاء على قيد الحياة في إشارة إلى أن الفريق الملكي يعرف كيف ينتزع الانتصارات من رحم المعاناة حيث تغلب على عاملي الإعياء وضغط برشلونة في آخر الدقائق ليخرج بانتصار منحه صدارة مؤقتة

من جانبها قالت صحيفة آس إنّ ريال مدريد يريد الفوز بكل شيء، ووصفت الصحيفة المباراة بأنّها معركة عنوانها من سيواصل مطاردة أتليتيكو مدريد.

وأكد كاتب المقال أنّ ريال مدريد عانى للخروج بنقاط المباراة بسبب عدم استغلاله الجيد للمساحات خلال الشوط الثاني.

على الجهة المقابلة عنونت صحيفة سبورت الكتالونية: برشلونة سقط بشرف في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً

وقالت الصحيفة إنّ برشلونة قدّم ردة فعل قوية خلال الشوط الثاني واستحق الخروج بنقطة التعادل، معتبرة أنّ الحكم لم يعلن عن ركلة جزاء واضحة للبارشا.