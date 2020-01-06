النادي الكاتالوني يجري حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهيره من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 13:36 2:30 دقيقة بحضور أكثر من خمسة آلاف مشجع، خاض برشلونة مرانا مفتوحا أمام الجماهير التي استمتعت برؤية نجومها عن قـرب خلال يـوم حمل أيضاً مشاهد مؤثرة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 11:55 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:56 دقيقة روما يسقط على أرضه أمام تورينو 1:23 دقيقة رالي داكار ينطلق بمفاجأة الليتواني زالا 0:45 دقيقة كأس فرنسا: مرسيليا يعبر دور الـ64 بشق الأنفس 3:50 دقيقة ميدلزبره يفرض مواجهة إعادة على توتنهام 2:30 دقيقة تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 3:01 دقيقة ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود